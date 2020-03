Joe Biden på vej mod sejren: Hvilken kvinde vil være den bedste vicepræsident til at hjælpe ham til at slå Trump?

Joe Biden lovede i den seneste tv-debat at vælge en kvinde til sin vicepræsident. Efter nattens sejre er han den opgave et skridt nærmere. Tre kvinder er i Bidens søgelys, og en af dem kan måske opfylde mere end bare drømmen om den første kvindelige vicepræsident, skriver Politikens USA-korrespondent Sandra Brovall i en analyse.

To ældre, hvide mænd et godt stykke over pensionsalderen.​​​​

Det var valget amerikanske vælgere stod over for i tre stater i nattens demokratiske primærvalg. Var det Joe Biden eller Bernie Sanders, de så for sig som den bedste modstander mod an anden ældre hvid herre, præsident Donald J. Trump?

Trods corona-virussen hamrede på døren blev det til storsejre i Florida, Illinois og Arizona til Joe Biden. Dermed er den 77-årige tidligere vicepræsident et meget stort skridt tættere på at blive demokraternes kandidat.

Joe Biden var med til at skrive historie i 2008, da han var Barack Obamas vicepræsidentkandidat. Obama blev som bekendt den første sorte præsident i USA’s historie. Hverken Trump eller Biden kan skrive historie med deres eget eksempel. Men det kan Joe Biden til gengæld med sit valg af vicepræsident.

I den sidste tv-debat kort inden nattens primærvalg lovede han tv-seerne, at han ville vælge en kvinde som vicepræsident.

»Der er et antal af kvinder, der er kvalificerede til at blive præsident i morgen. Jeg vil vælge en af dem som vicepræsident«, lovede Biden i debatten.

Det vil være taktisk smart at Biden at vælge en kvinde, der på flere parametre kan noget, han ikke kan. En kvinde der repræsenterer noget, han ikke har, så han kan appellere til en bredere vælgergruppe.

Præcis ligesom at Barack Obama valgte Joe Biden, en ældre hvid mand, der kunne berolige vælgere, der måske var lidt urolige over at stemme på en ung sort senator fra Chicago.

Ikke bare kan den kvinde Joe Biden vælger skrive historie som den første vicepræsident. Vinder Joe Biden over Trump vil der være en rimelig god chance for, at hun også kan skrive historie som den første kvindelige præsident.

Den 77-årige Joe Biden har nemlig flere gange betegnet sit præsidentkandidatur som en »bro« for den næste generation efter ham. Det er, som Washington Post beskriver, ofte blevet tolket som en kommentar, der skal dække over, at han kun vil stille op i én præsidentperiode. Det vil sige, at han så vil køre sin vicepræsident i stilling til at stille op til valget 2024 og forsøge at overtage præsidentposten efter Biden.

Hvem denne kvinde er står ikke klart endnu – i hvert fald ikke uden for Bidens kampagne stab.

Men Biden har selv udtalt til tv-kanalen MSNBC, at det var »meget vigtigt« at vælge en kvinde, der allerede har prøvet det utroligt hårde udskillelsesløb og den kraftprøve, det er at stille op til præsidentvalget.

Det lød som om, Joe Biden derfor havde kig på én af de kvinder, der ind til for nyligt var hans konkurrenter i demokraternes valgkampagne.

Intet står skrevet i sten endnu. Men her er de tre kvindelige politikere, som sandsynligvis står højtpå Bidens favoritliste, og deres styrker og svagheder:

1 ​Senator fra Minnesota Amy Klobuchar​

Hun blev kendt for at annoncere sin præsidentkampagne midt i en snestorm. Hun havde ikke før primærvalget i år tabt et eneste valg i sin politiske karriere. Og så gik Amy ’ben i næsen’ Klobuchar hele sin valgkamp på scenen til den kvindelige rapper Dessas ord:

»Forget the bull in the china shop. There’s a china doll in the bullpen«, som det lød i rappen, når den 162 centimeter høje senator fra den midtvestlige stat Minnesota mødte vælgerne.

Foto: Eric Thayer/Ritzau Scanpix

Amy Klobuchar var en af de kvindelige præsidentkandidater, der i årets ræs havde størst succes. New York Times pegede på netop hende som dén midtsøgende kandidat, de demokratiske vælgere burde vælge for at slå Trump.

Hendes største øjeblik i kampagnen, var da hun skabte et Klomentum og kom på tredjepladsen i et vælgersegment med mestendels hvide vælgere i New Hampshire. Da primærvalget ramte stater med flere sorte vælgere, var det slut med Klomentum, og senatoren trak sig.

Men for Joe Biden, der selv står rigtig godt hos de afroamerikanske vælgere, er Amy Klobuchar et godt kort at have på hånden, når han skal konkurrere i midtvestlige stater som eksempelvis Minnesota og Michigan, som var afgørende for Trumps sejr i 2016.

Med sin særlige midtvestlige, midtersøgende stil (hun brugte i sin valgkamp en særlig egnsret, en gryderet til at connecte med vælgerne), kan man forestille sig, at Klobuchar kan appellere over midten, måske til uafhængige vælgere og endda måske til republikanere, der er trætte af Trump.

Efter hun forlod valgkampen lige før super tuesday fløj hun til sin hjemstat Minnesota og annoncerede sin støtte til Joe Biden. Hun fortsatte med at føre valgkamp for ham i midtvestlige stater som Michigan – en stat Joe Biden vandt overbevisende. Klobuchar har ifølge Washinton Post udtalt, at hun synes det er »skønt«, at Biden vil pege på en kvindelig VP.

Foto: Eric Thayer/Ritzau Scanpix

I valget kom det i medierne påstande frem om, at hun kunne være overordentlig led mod sine ansatte. Noget Klobuchar afviste og understregede, at kritikken af hendes lederstil, nok ikke havde været den samme hvis hun var en mand.

2Senator fra Californien Kamala Harris​

Måske svier det stadig?

I den allerførste tv-debat i demokraternes primærvalg satte senator fra Californien Kamala Harris et så hårdt indgreb ind mod Joe Biden, at det efterlod ham mundlam og fik kampagnekronerne til at falde ned i Kamala Harris skød. Det handlede om racisme, og det så ikke godt ud for Joe Biden, at blive ramt på den front fra feltets eneste sorte kvinde.

Foto: Elijah Nouvelage/Ritzau Scanpix

Men selvom den tidligere statsanklager fra Californien fik ros for sin hårdtslående debatstil i begyndelsen, måtte Kamala Harris overraskende hurtigt melde sig ud af valgkampen med personale-problemer i baglandet og mangel på penge at føre valgkamp for.

For nyligt meldte Kamala Harris sin støtte til Joe Biden. Og hun kan netop med sin kampklare, juridiske debatstil være en god makker for Joe Biden, der generelt har klaret sig skidt i debatterne.

Samtidig kan Kamala Harris skrive historie ikke bare som den første kvindelige videpræsident, men også som den første sorte kvinde på den post og potentielt i Det Ovale Kontor. Som man så det med Obama har det historiske før fået vælgere op ad sofaerne og stemme.

Foto: Brendan Mcdermid/Ritzau Scanpix

Det tæller imidlertid ned, at Harris kommer fra Californien. Ikke ligefrem en stat demokraterne plejer at have svært ved at vinde. Hendes hjemmebane-stat giver dermed ingen umiddelbar fordel i et præsidentvalg, hvor mange kigger mod midtvestlige stater som Pennsylvania, Michigan og Wisconsin, tidligere demokratiske bastioner som Trump fik fravristet Hillary Clinton med en lille margen.

3Senator fra Massachusetts Elizabeth Warren ​