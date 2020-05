Over 100 gange har Margrethe Vestager sagt ja til det, hun normalt altid siger nej til

EU er klar med guidelines til at genåbne turismen i EU. Men landene er allerede i gang med at få gode ideer

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Billedet står stadig knivskarpt på den indre skærm, selv om det er to måneder gammelt og fra den dag i marts, hvor et fly fra Wuhan i Kina landede i Italien med læger og medicinsk udstyr. Italien var ved at bukke under af coronavirus, dødstallet steg og steg, og hjælpen kom ikke fra EU. Endsige fra nabolandene. Den kom fra Kina!