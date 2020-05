Storbyer bliver mere cykelvenlige under coronakrisen

FOR ABONNENTER

Efter danske standarder er Bruxelles fortsat en håbløs by at cykle i. Der er alt for få og for små cykelstier, og bilisterne er slet ikke vant til at tage hensyn til den to-hjulede minoritet. Men under coronakrisen er forholdene for cyklister blevet bedre. Dels er der langt færre biler end vanligt i byen, og dels har man nogle steder inddraget kørebaner for at give plads til bløde trafikanter.