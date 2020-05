Hvor meget er bedstemor egentlig værd i kroner og øre, når virussen angriber

Fakta

Værdien af liv

Værdien af statistisk liv er et begreb, der udtrykker en befolknings beregnede betalingsvilje for at opnå en mindre reduktion i risikoen for at dø. ​

Selv om man i daglig tale – herunder i denne artikel –ofte taler om den statistiske værdi af menneskeliv, så er der mere præcist tale om en måleenhed, der bruges ved vurderingen af ved risikoændringer.​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Når det offentlige skal afgøre rentabiliteten af trafikinvesteringer, sundhedstiltag eller miljøregulering, som leder til små ændringer i risikoen for, at berørte borgere dør i trafikken, af sygdomme eller af luftforurening, bruger de den statistiske værdi af liv til at vurdere, om en investering giver mening.​

Finansministeriet har i Danmark sat værdien af et undgået dødsfald til 34 millioner kroner. Så hvis et projekt koster mindre end 34 millioner kroner per undgået dødsfald, vil det blive prioriteret. Ellers vil det typisk blive opgivet. ​

Ideen er, forklarede Det Økonomiske Råd (vismændene) i et indlæg i Ingeniøren 30. marts i år, at det, som borgerne kommer til at betale til offentlige projekter over skatten for at reducere deres dødsrisiko, svarer til det, de er villige til at betale for at reducere deres dødsrisiko i deres privatliv.​

Kilder: Det Økonomiske Råd og Finansministeriet

