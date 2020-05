Trumps førende virusekspert grillet af senatorer: Her er doktor Faucis tre skarpeste advarsler, der går stik imod præsidenten

Der er alvorlig risiko for nye udbrud, og virussen er »ikke under kontrol« i USA, siger præsidentens førende virusekspert doktor Fauci og maler et urovækkende billede af, hvad der kan være på vej endnu for USA. Advarslen modsiger Trumps udmelding om at genstarte landet og økonomien.