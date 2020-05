»Andre kan få lov at fucke lidt mere op, end jeg kan«

Kira Marie Peter-Hansen blev for et år siden valg til Europa-Parlamentet som den yngste nogensinde. Hun kom tumultarisk ind, da Karsten Hønge sprang fra, men går ikke længere rundt som et spøgelse i parlamentets gange.

For seks år siden begyndte Kira-Marie Peter Hansen for alvor at interessere sig for politik. Hun bestilte nogle brochurer fra forskellige ungdomspartier, studerede dem hver især og endte efter en lille omvej hos SF Ungdom. Dengang var hun 16 år og efterskoleelev.