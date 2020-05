To billeder på sociale medier er sigende for forholdet mellem Mette Frederiksen og den østrigske kansler

FOR ABONNENTER

Det er måske et tilfælde, men det er ret sigende. Da den konservative østrigske kansler, Sebastian Kurz, i forrige uge lagde et billede på Twitter af en videokonference, var det den danske statsminister, der havde ordet på hans skærm. Da Mette Frederiksen (S) lagde et billede på Facebook fra samme konference, var det østrigeren, der talte på hendes skærm. Ikke en af de andre statschefer i netværket, som nu kaldes De Ni og ud over Danmark og Østrig blandt andet består af Norge, Israel og Grækenland.