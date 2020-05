Coronatiltag har gavnet de ældre og de rige

FOR ABONNENTER

En del borgmestre og skatteydere i det nordsjællandske er sure på regeringen over den netop vedtagne udligningsreform om at omfordele endnu flere penge fra især de rige kommuner nord for København til fordel for fattigere kommuner andre steder i landet. Især Gentoftes borgmester, Hans Toft (K), og indenrigsminister Astrid Kragh (S) har uddelt drøje verbale huk til hinanden.