Italien tillader rejser til og fra udlandet fra 3. juni

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Italiens regering har natten til lørdag godkendt et dekret, der tillader rejser til og fra udlandet fra 3. juni.

Det sker som et led i landets lempelser af restriktioner, der blev indført i marts for at inddæmme spredningen af coronavirus.

Italien er begyndt at tage små skridt tilbage til normalen, blandt andet med ønske om at få økonomien tilbage på sporet.

Fra 3. juni vil det også være muligt at rejse frit mellem Italiens regioner, der har presset på for en genåbning.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, har dog holdt fast i en gradvis genåbning af landet for at undgå en anden bølge af virusset.

Af dekretet fremgår det, at nationale sundhedsmyndigheder vil overvåge situationen nøje under den gradvise genåbning.

Italien var det første land i Europa, der indførte landsdækkende restriktioner, og første lempelse af restriktionerne skete 4. maj, hvor fabrikker og parker igen måtte åbne.

Under coronaviruspandemien har indrejse i Italien kun været muligt for italienere, der er strandet i udlandet.

Butikker åbner 18. maj, hvor det også vil blive tilladt for italienerne at besøge andre i samme region.

Butikker og restauranter i hele landet forbereder sig også på at åbne igen under hensyntagen til strenge regler for social afstand og hygiejne.

Indtil videre har Italien, som er et af de hårdest ramte lande i verden, registreret over 31.000 coronarelaterede dødsfald og mere end 220.000 bekræftede smittetilfælde.

Da krisen var på sit højeste, var der i begyndelsen af april indlagt lidt over 4000 alvorligt syge coronapatienter på de italienske intensivafdelinger.

Hospitalssystemet i den nordlige del af landet - som var den hårdest ramte region - var på randen af sammenbrud.

ritzau