Svensk politiker med danske rødder: Vi kan godt lide danskere, men vi er trætte af dansk hykleri

Mens svenskerne lægger pres på den danske regering for at få åbnet grænsen, demonstrerede sønderjyder ved den tyske grænse.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Mens demonstranter ved grænseovergangen i Sæd i Sønderjylland i dag krævede landegrænsen mellem Danmark og Tyskland åbnet, lægger politikere i Sverige pres på den danske regering for, at få åbnet for fri trafik mellem de to nordiske broderlande.