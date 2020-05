Seks meter høje bølger presser millioner med coronafrygt sammen i tætte beskyttelsesrum

Over to millioner langs kysten i Den Bengalske Bugt er evakuerede, men venter på at indtage beskyttelsesrummene af frygt for at blive smittet med covid-19 i de tætte betonbygninger. I løbet af onsdag eftermiddag eller aften forventer man, at flodbølger med op til seks meter høje bølger strømmer ind på land.