I dag vil Kinas leder vende tusindvis af døde og en ituslået økonomi til en stor sejr

Med to måneders forsinkelse indleder Kina i dag den årlige folkekongres, hvor ledelsen vil forsøge at skabe en positiv fortælling om coronakrisen. Samtidig strammer Kina grebet om Hongkong og opgiver at sætte vækstmål for i år.