Vil vi forny eller bare bevare? En statsleder taler om en kortere arbejdsuge, mens danske ministre har foden på bremsen

Indtil videre har håndteringen af coronakrisen fokuseret på at redde det bestående: Redningspakker for fantasillioner er blevet kastet ud over både sunde og usunde foretagender, for første del af opgaven var at hindre social og økonomisk nedsmeltning.