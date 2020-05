Modelberegning: Danmarks bidrag til EU-fond anslås til 21-29 milliarder kroner

FOR ABONNENTER

De fire spareivrige lande – Østrig, Holland, Sverige og Danmark – forsøger at bremse en ny EU-fond med principielle indvendinger, men de kæmper i høj grad for at undgå at skulle give et kontant bidrag til genrejsningen af sydeuropæiske lande efter corona-krisen.