Boko Haram hærger: Det EU-støttede militær, der skal hjælpe børnene, gør ligeså

Fakta

Boko Haram

Boko Haram blev grundlagt i 2002.

I marts 2015 blev gruppen en del af Islamisk Stat.

Boko Harams grundlægger, Mohammed Yusuf, blev dræbt af politiet i 2009. I dag leder Abubakar Shekau. Den amerikanske regering har udlovet en dusør på 7 millioner dollars for informationer, der kan føre til pågribelse af lederen.

Militsens mål er at indføre sharia-lovene i Nigeria. Boko Haram promoverer en version af islam, der gør det ’haram’ eller forbudt for muslimer at tage del i nogen form for politisk eller social aktivitet med den vestlige verden. Det inkluderer at stemme til valg og tage en uddannelse.

Ifølge Unicef går op til 75 procent af børnene i Borno State, en delstat i den nordøstlige del af Nigeria, ikke i skole går over 1.4 millioner børn ikke i skole, og over halvdelen af statens skoler er fortsat lukkede grundet konflikten.

Vis mere