Han havde ingen kræfter, og ansigtet var blottet for glæde. Nu smiler drengen, der blev hentet ud af Syrien med sine seks svenske søskende

Den yngste af de syv svenske søskende, der for et år siden blev hentet ud af Syrien, var mager, syg og ekstremt svækket, da hans morfar Patricio Galvez for første gang fik ham i armene på et hospital i nærheden af al-Hol-lejren i Syrien. I dag er den lille dreng på to år ikke til at kende, han har fået en ny familie og viser ikke tegn på traumer, fortæller Patricio Galvez. Foto: Rena Effendi for Wall Street Journal