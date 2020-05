Vil Trump i dag gøre alvor af sine mange trusler om at straffe Twitter?

Donald Trump påstår, at Twitters nye faktatjek er censur og vil ifølge talsperson i dag underskrive et dekret rettet mod sit favoritmedie.

Da Donald Trump for nylig påstod, at det sandsynligvis vil udløse betydelig valgsvindel, hvis amerikanerne får muligheden for at brevstemme ved præsidentvalget i november, gjorde Twitter for første gang noget, som mange kritikere af det globale sociale medie har efterlyst længe.