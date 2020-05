Ud af krisen skal Ursula von der Leyen rejse sig som fugl Fønix. Klædt i grønt

FOR ABONNENTER

For bare to måneder siden, da coronakrisen var på sit højeste, og EU-landene lukkede ned ét for ét, var EU-Kommissionens topfolk seriøst bange for at se deres ambitiøse planer for klimaet og digital udvikling blive kørt over af medlemslande, der ikke længere mente, at de havde råd til det efter coronaen. Og i stedet ville holde sig til det, de kendte.