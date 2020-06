Forelskede Romina blev 14. Så skar faderen hovedet af hende - for ærens skyld

Mord

For ærens skyld

Æresdrab er betegnelsen på et mord, som begås på en slægtning, der antages – og beskyldes for – at have bragt skam over familien.

De fleste »æresdrab« begås af fædre eller brødre på døtre eller søstre, som har haft sex uden for ægteskab – eller har afvist at indgå i et arrangeret ægteskab.

I nogle kulturer findes også »æresdrab« på piger eller kvinder , der har haft sex uden for ægteskab, uanset om det har været påtvunget ved voldtægt.

Ifølge FNs Befolkningsprogram bliver omkring 5.000 piger eller kvinder hvert år myrdet med henvisning til »ære«.

Æresdrab er ikke knyttet til én særlig religion. Fænomenet er mest udbredt i Mellemøsten og Sydasien .

Kilde: Britannica, UNFPA.

Vis mere