Lukasjenko er fanget mellem corona, olie og folket

Der er et sted i verden, hvor det er blevet en politisk protesthandling at bære ansigtsmaske.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Valgkommissionen i Hvideruslands hovedstad, Minsk, er måske ved at fortryde, at den ikke bare registrerede Sergej Tikhanovskij som kandidat til det kommende præsidentvalg i august. Men Hviderusland er ikke et land, hvor man uden videre får lov at stille op til valg.