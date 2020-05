Kina reagerer vredt på Trumps dobbeltangreb: »USA er igang med et kronisk selvmord«

Selv om Trump bruger store ord, er det et åbent spørgsmål, hvor stor effekt hans beslutninger vil have på verdenssundhedsorganisationen WHO og Hongkong.

Den kinesiske og stærkt nationalistiske avis Global Times beskylder lørdag den amerikanske præsident, Donald Trump, for at reagere overmodigt og vilkårligt, efter at han fredag besluttede at fratage Hongkong den særligt priviligerede handelsstatus, som byen hidtil har nydt godt af over for USA.