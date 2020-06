Fire politifolk såret af skud under uro i St. Louis Under voldsomme demonstrationer i St. Louis er fire politifolk blevet ramt af skud.

Politiet i St. Louis i den amerikanske delstat Missouri oplyser, at fire politibetjente er blevet ramt af skud ved en skudveksling under igangværende sammenstød mellem politi og demonstranter.

»De sårede politifolk menes at være uden for livsfare. De er alle transporteret til et lokalt hospital«, siger talsmænd for politiet til flere medier i Missouri.

Både St. Louis Post-Dispatch og tv-kanalen KMOV Channel 4 rapporterer, at skyderiet skete sent mandag aften lokal tid tæt ved politiets hovedkvarter i St. Louis.

Gadekampe mellem politi og demonstranter fortsætter natten til tirsdag i storbyen.

»De fire politifolk er ved bevidsthed, og deres kvæstelser menes ikke at være livstruede«, skriver The Post-Dispatch.

Mange butikker i St. Louis er blevet plyndret under urolighederne. En demonstrant har også kastet påsat en brand ved at kaste fyrværkeri ind i en 7-Eleven-butik.

USA ramt af voldsomme uroligheder

Der har de seneste syv dage været voldsomme uroligheder og demonstrationer flere steder i USA i kølvandet på George Floyds død.

46-årige George Floyd var en sort mand, der mistede livet i forbindelse med en anholdelse i byen Minneapolis mandag 25. maj.

Vrede mod Trump

I spillebyen Las Vegas i Nevada rapporterer lokale medier tirsdag, at en politimand også her er blevet ramt af skud. Nyhedsbureauet AP bekræfter, at en politimand i Las Vegas er blevet ramt af skud, men at hans tilstand er ukendt.

Det lokale medie 8 News Now skriver ifølge Ekstra Bladet, at politimanden er blevet dræbt af et skud i hovedet.

Demonstrationerne har også bredt sig til Washington D.C. Her har præsident Donald Trump forstærket mange demonstranters vrede, da han poserede for fotografer med Biblen i hånden foran en historisk kirke tæt ved Det Hvide Hus.

Det skete, efter at politiet havde anvendt tåregas og gummikugler mod demonstranter for at bane vej for præsidenten på hans vej til kirken.

Mindst 5600 demonstranter er blevet anholdt på tværs af USA, siden protester mod George Floyds død brød ud i sidste uge.

ritzau/Reuters