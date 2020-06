Nye oplysninger løfter lidt af sløret for den diplomatiske linedans, som WHO var ude i med Kina

FOR ABONNENTER

Da den nye coronavirus i januar for alvor begyndte at brede sig, var Verdenssundhedsorganisationen, WHO, i offentligheden fuld af ros overfor Kina. Den takkede gentagne gange den kinesiske regering for »omgående« at have delt virussens genetiske kode og sagde, at den kinesiske indsats og åbenhed var »meget imponerende, så man savner ord«.