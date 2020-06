Ideen til Zoom fik han på sine lange togrejser i Kina for at besøge kæresten. I dag er han god for over 67 milliarder kroner

BLÅ BOG

Eric Yuan

Født i 1970 i Tai’an i Shandong-provinsen i Kina.

Han har en master i udvindingsteknologi og har deltaget i et program på Stanford Universitet, hvor han fik en mba i 2006.

I 1997 flyttede han til Silicon Valley uden at kunne et ord engelsk for at ride med på ’tech-bølgen’ med Bill Gates i front.