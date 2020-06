Sverige har indrapporteret 74 døde det seneste døgn - Danmark rammer 0 for femte gang på en måned

Automatisk oplæsning

Sverige har onsdag registreret 74 døde blandt coronasmittede.

Dermed er det samlede registrerede coronadødstal i landet 4542, oplyser den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten.

Antallet af bekræftede smittetilfælde i Sverige er 40.803.

I alt 2.121 personer får eller har fået intensiv behandling i Sverige.

Antallet af dødsfald per 100.000 indbyggere i Sverige er på 44.

Det vakte onsdag international opsigt, at Sveriges statsepidemiolog, Anders Tegnells, fremsatte delvist selvkritiske udtalelser om Sveriges Covid-19-strategi.

En række internationale medier citerer fra Tegnells interview til Sveriges Radio og kalder dem opsigtsvækkende. Det er blandt andet medier som The Guardian, BBC, al-Jazira, Financial Times, The Telegraph, Huffington Post og The Independent.

Financial Times skriver, at Tegnells indrømmelser er opsigtsvækkende, da 'han i måneder har kritiseret andre landes lockdown og har kaldt Sveriges strategi for mere langtidsholdbar, fordi den er mere lempelig, trods international intens undren over de høje dødstal.'

»Sverige burde have truffet flere forholdsregler mod det nye coronavirus fra begyndelsen«, siger Tegnell til Sveriges Radio.

»Skulle vi komme til at støde på samme sygdom med præcis den viden, som vi har i dag, tror jeg, at vi ville have gjort en mellemting mellem det, som Sverige har gjort, og det, som resten af verden har gjort«, siger Tegnell til nyhedsprogrammet Ekot.

»Ja, jeg mener, at der eksisterer et forbedringspotentiale i det, som vi har gjort i Sverige, helt klart. Og det er godt at vide mere eksakt, hvad man skal lukke ned for at hindre smittespredning bedre«.

Sverige har valgt en noget anden strategi i kampen mod coronavirus end de fleste andre lande. Blandt andet har landets skoler, restauranter og butikker ikke været beordret lukket.

Danmark melder om 0 døde

Der er ingen nye dødsfald med coronavirus i Danmark.

Det viser seneste daglige opgørelse fra Statens Serum Institut onsdag.

Det er femte gang på en måned, at Danmark registrerer nul nye dødsfald i den daglige opgørelse.

I alt er 580 bekræftet døde med coronavirus i Danmark. Coronavirus er ikke nødvendigvis den primære årsag til dødsfaldet.

Alle, der er døde inden for 30 dage efter en positiv test, tæller med i statistikken.

Der er præcis 100 indlagt. Det er en mere end tirsdag. 20 af dem er på intensiv afdeling, mens 10 er i respirator. For både antal på intensiv og i respirator er det en mindre end tirsdag.

ritzau