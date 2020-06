Få minutter inde i Merkels tale dæmrede det for journalisterne, at hun ville sige noget andet. Noget helt andet

Coronahjælp

Kæmpe indsprøjtning til den tyske økonomi

Den tyske regering har vedtaget en hjælpepakke på 130 milliarder euro (970 mia. kr.) fordelt over 2020 og 2021. Hovedpunkterne er:

Lavere moms

Pakkens centrale element er en sænkning af momsen fra 19 til 16 procent året ud. Den alternative momssats på 7 procent sænkes til 5 procent. Hensigten er at speede forbruget op. Det ventes at koste staten 20 mia. euro (150 mia. kr.).

Børnecheck

Tyske børnefamilier får et engangsbeløb på 300 euro (ca. 2.200 kr.) per barn. Checken skal ikke bare hjælpe en gruppe, der har været særligt hårdt ramt af coronakrisen, men også være med til at øge forbruget.

Billigere strøm

Der indføres et loft for, hvor meget elektricitetsafgiften – som er indført for at støtte vedvarende energi – må stige de kommende år.

Hjælp til kommuner og virksomheder

Tyske kommuner har mistet bunker af skatteindtægter under krisen. Nu vil staten blandt andet overtage de fleste udgifter til sociale boliger og dermed give kommunerne et større spillerum for investeringer. Desuden pumpes der milliarder ud til små og mellemstore virksomheder, så de kan slippe gennem krisen uden at gå fallit. Skattefordele er også en del af planen. Plus støtte til offentlige trafikselskaber, hvis indtægter er styrtdykket under krisen.

En social garanti

Krisen har gjort så mange tyskere arbejdsløse eller sendt dem på deltid (Kurzarbeit), at antallet af fuldtidsbeskæftigede er faldet, hvilket har givet lavere indbetalinger til pension og sygesikring. For at undgå, at de sociale forsikringsselskaber forhøjer bidragene for dem, der stadig har job, indfører regeringen et loft for, hvor meget bidragene må stige, så borgerne ikke får færre penge i lommerne.

Investering i klima og teknologi

Regeringen vil investere 9 mia. euro i forskning og udvikling af brændselsceller som alternativ til fossile brændstoffer. Desuden postes der penge i ladestationer til el-biler, en modernisering af flyflåden samt en række andre grønne initiativer. I alt afsættes der 50 mia. euro (373 mia. kr.) til klimabeskyttelse og fremtidsteknologier som kunstig intelligens og det superhurtige 5G-mobilnet.

Det kom ikke med

Det mest omdiskuterede punkt under forhandlingerne var en særlig bonus til folk, der køber nye biler – også benzin- og dieselbiler. Bilindustrien og den tyske industriminister pressede hårdt på for at få denne ’Kaufprämie’ med, men tabte især på grund af modstand fra socialdemokraterne. Nu må man klare sig med momsnedsættelsen.

Vis mere