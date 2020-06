DI går imod Mette Frederiksens sparelinje: Von der Leyens milliardplan kan blive en rigtig god forretning for Danmark

Fakta

Genopretning af EU

EU-Kommissionen foreslår en genopretningsfond på 750 milliarder euro (knap 5.600 milliarder kroner), som EU-Kommissionen låner. De 500 milliarder euro gives som bidrag, de 250 milliarder euro som lån. Her stilles både klimakrav og digitale krav for at få del i pengene.

Planen skal forhandles sammen med et revideret EU-budget på 1.100 milliarder euro (cirka 8.200 milliarder kroner) for perioden 2021-27.

EU’s stats - og regeringschefer indleder forhandlingerne i juni. I første omgang via video.