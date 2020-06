Amerikansk økonom: Undskyld, jeg er lige faldet ned af kontorstolen i forbavselse

Nye jobtal fra USA tegner et langt mere opløftende billede end ventet. Det kan hjælpe på Trumps chancer for genvalg – forudsat at tallene holder.

Fredagens jobtal fra USA overraskede alle eksperter ved at vise, at der i maj måned mod forventning ikke blev fyret 8 millioner medarbejdere, men at virksomhederne tværtimod havde skabt 2,5 millioner nye jobs. Efter at have nedlagt 20,7 millioner stillinger i april og 1,4 millioner jobs i marts begyndte virksomheder inden for detailhandel, byggeri og underholdning i USA at genansætte medarbejdere i maj, efter at mange stater gradvis har lukket op igen efter coronanedlukningerne.