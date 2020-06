Hvides opbakning til politiet har ændret sig markant på en uge

SAGEN KORT





George Floyd

46-årige George Floyddøde 25. maj efter at være anholdt af fire betjente fra Minneapolis politi. En af dem sad over 8 minutter med knæet på Georges hals, selv om Floyd gentagne gange sagde, at han ikke kunne få vejret.

Hændelsen blev filmet af vidner. Betjentene blev fyret. Betjenten med knæet på Floyds hals er efter først at være sigtet for uagtsomt manddrab nu sigtet for forsætligt drab. De tre andre betjente er sigtet for medvirken til forsætligt drab.

Dødsfaldet har udløst fredelige demonstrationer i ikke bare Minneapolis, men over hele USA. I flere byer har der været butiksplyndringer. Flere politibetjente er blevet fanget i at udøve vold mod fredelige demonstranter. Flere byer har indført udgangsforbud.

Vis mere