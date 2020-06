Som et af de første lande: New Zealand dropper alle coronarestriktioner med undtagelse af et par stykker

Mens det går fremad i New Zealand, advarer WHO om, at coronaudbruddet bliver stadig værre på verdensplan.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fremover vil livet i New Zealand næsten være tilbage ved det gamle. Der vil ikke længere være et påbud om, men kun en opfordring til at holde afstand. Bryllupspar kan holde fest til langt ud på natten og med masser af gæster, arbejdspladser og skoler vil åbne, den offentlige trafik vil fungere, og begravelser og gudstjenester kan afholdes for alle, der måtte ønske at deltage.