Dagbog fra USA: Shay’na Fields havde ikke lyst men blev nødt til at se mindehøjtidelighed for George Floyd

Jeg havde ikke lyst, men jeg var nødt til det. Jeg havde ikke noget valg, så jeg satte mig til rette og tog en dyb indånding, mens jeg så pastor Al Sharpton holde mindetalen ved højtideligheden for George Floyd. Jeg var ikke forberedt på, hvad jeg ville få at høre, men jeg gjorde mit bedste for at være stille og opmærksom, mens jeg så live-streamingen på min laptop. Jeg havde virkelig ingen idé om, hvad jeg skulle forvente, men da jeg trykkede ’play’ og startede videoen, blev jeg glædeligt overrasket.