Svensk politi udpeger Palmes formodede morder

Den såkaldte ’Skandiamand’ var manden, der slog Olof Palme ihjel.

Sådan lyder vurderingen fra svensk politi på et historisk pressemødet.

Men manden, med navnet , Stig Engström, er død, så der er ikke grundlag for at gå videre med sagen om mordet på den svenske statsminister Olof Palme i 1986.

OLOF PALME-DRABET Olof Palme blev skudt ned på hjørnet af Tunnelgatan og Sveavägen den 28. februar 1986. Mange forskellige spor har figureret i efterforskningen som »Sydafrikasporet«,» PKK-sporet«, »politisporet« og »den 33-årige«, men kun Christer Pettersson er blevet dømt for mordet i byretten. Hans dom blev siden hen omstødt i landsretten. Efterforskningen af mordet på Olof Palme er en af verdens største. Med 10.000 afhørte personer, 133 personer, der har tilstået, og 250 hyldemeter materiale ville det, ifølge politiet, tage en juridisk kyndig person ni år at læse alt materialet. Prisen for efterforskningen ligger på rundt regnet en halv milliard svenske kroner. Den har siden været ledet af anklager Krister Petersson. I dag markere en mindesten i fortovet det sted, hvor statsministeren blev slået ihjel. Vis mere

»Eftersom personen er død kan jeg ikke rejse sigtelse, men har indstillet efterforskningen«, siger anklager Krister Petersson, der har stået i spidsen for arbejdet.

»Jeg mener, at vi er kommet så langt, man kan forlange. Vi kommer ikke uden om en person som gerningsmand. Den person er Stig Engström«.

Det siger efterforskningslederen under et pressemøde om det arbejde, der er gjort for at få opklaret sagen.

Arbejdede lige ved gerningsstedet

Den såkaldte Skandiamand var en ansat i et forsikringsselskab, der lå lige ved gerningsstedet. Den aften, drabet skete, forlod han arbejdet ganske få minutter før skuddene faldt.

Efterforskerne har set nærmere på hans ageren, fordi han var på gerningsstedet den ulyksalige aften, hvor Palme blev skudt.

»Der var en person, som ikke passede ind i billedet. Hans forklaringer passede ikke med de øvrige vidners«, lyder begrundelsen.

»Der er forskellige oplysninger, men en ting er vi sikre på: At drabsmanden løber væk mod øst ad Tunnelgatan«, siger Petersson.

»Flere har talt om en person iført en længere jakke eller frakke. Nogle siger, at han have en hat. Det passer med, hvad flere vidner siger«.

Ingen har bidt mærke i, at Engström var på stedet. »Men noget af hans adfærd den aften stemmer med, hvordan morderen efter vor opfattelse optrådte«, vurderer anklageren.

Tidsforløbet er afgørende

Med til billedet hører, at den mand, efterforskerne tilskriver drabet, bevægede sig i Palmekritiske kredse og at han havde flere våben i hjemmet. Han havde også et alkoholproblem.

Dagen efter drabet skulle han på skiferie med sin ægtefælle. Det var derefter, han arbejdede over. Men efterforskerne konstaterer, at han lukker døren til sit kontor 23.15, seks minutter før drabet.

Hvad der derefter skete, er uklart. Han stemplede ind på tunnelbanen 23.19, men skulle vente et tog senest 23.49.

»Efter min mening havde han god tid. I dag - 34 år senere - kan det ikke lade sig gøre at fastslå, hvilken vej han tog«, siger anklageren.

Manden har forklaret, at han ikke så Palmeparret eller opfattede, at der blev beskudt.

»Efter hans egne oplysninger er det først, da han næsten snubler over den liggende Palme, at han bliver klar over, hvad der er sket. Han siger også, at han var en af de første, der var fremme«.

Manden talte ifølge sin forklaring til efterforskerne med Lisbeth Palme, men det har hun afvist. »Det står klart, at Lisbeth Palme ikke talte med nogle civile på gerningsstedet«.

Han har forklaret, at han forsøgte at give et signalement af gerningsmanden til politiet på stedet, men det har hverken betjente eller andre vidner set.

»Selv om det var kaotisk på stedet har ingen nævnt, at de skulle have set Engström hos politiet og i særklasse ikke agere på den måde, han hævdede«.

Et vidne så gerningsmanden løbe væk. Vidnets beklædning er den, som Engström efterfølgende selv har beskrevet som det, drabsmanden bar.

Et andet vidne længere henne ad flugtruten så en løbende mand, der var klædt som Stig Enström havde været den aften.

Våbnet er ikke fundet

Bag formodningen om ham som gerningsmand ligger en efterforskning, hvor omkring 10.000 mennesker er afhørt, oplyser Hans Melander, der har haft ansvaret for efterforskningsindsatsen.

Ifølge efterforskerne blev Palme ramt af projektiler af typen .357 Magnum, men der er så få spor på dem, at det ikke kan fastslås, hvilket våben de er affyret fra - ud over, at det er et våben med et ti centimeter langt løb.

»Men der er ingen tvivl om, at det er de her projektiler, der er aktuelle som dem, der dræbte og skadede Palmeparret«, siger Melander.