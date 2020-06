Formand for over 1.700 europæiske virksomheder advarer mod nye kinesiske bøllemetoder

Kina er i stigende grad parat til at straffe europæiske virksomheder, hvis for eksempel deres medarbejdere udtrykker holdninger, som går imod Beijing, advarer Det Europæiske Handelskammer i Kina.

Danske og andre europæiske virksomheder, der handler med Kina, skal indstille sig på en ny virkelighed, hvor den kinesiske topledelse i stigende grad kan finde på at lægge dem for had eller udsætte dem for politisk tvang, advarer Jörg Wuttke, der er formand for Det Europæiske Handelskammer i Kina.