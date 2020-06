Tre finske kvinder tager ni børn med på 1.000 kilometers flugt fra Al-Hol-lejren

Fakta

Børn i lejre

Omkring 30 børn og en række kvinder med dansk tilknytning opholder sig i lejrene Al-Hol og Al-Roj. Danmark har hentet to børn ud af lejrene – en hårdtsåret 13-årig dreng og en forældreløs dreng på 11 måneder. Ifølge udenrigsministeren er der ikke flere forældreløse børn i lejrene. I midten af maj oplyste det danske udenrigsministerium til Politiken, at man »p.t. ikke arbejder på at hente børn eller voksne hjem«.

Sverige har hentet flere forældreløse børn hjem, men har stadig omkring 50 børn siddende i Al-Hol og Al-Roj-lejrene. Antallet af kvinder er ukendt. Det svenske udenrigsministerium siger ifølge svenske medier, at man »fortsat prioriterer arbejdet med at hjælpe flere børn med kobling til Sverige«, og at målet er at bringe dem hjem, så snart det er muligt.

Norge har et mål om at hente især forældreløse børn hjem fra lejrene. Indsatsen omfatter ikke kvinderne. Norge har omkring fem kvinder og seks børn siddende i lejre.

Vis mere