Hypet pressemøde blev en »en utrolig stor skuffelse«: Politiet har sat punktum, men for svenskerne er det mere et komma

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

I 34 år havde svenskerne ventet på et svar. Hvem myrdede Olof Palme på åben gade den februaraften i 1986? Onsdagens hypede pressemøde gav bare en idé om et svar. For specialanklager Krister Petersson fremlagde hverken våben, dna eller andre tekniske beviser. Kun et navn.