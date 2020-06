Hans politiske engagement står stadig lyslevende i dag, 34 år senere: »Palme var jo på mange måder møgirriterende, fordi han var så frelst«

FOR ABONNENTER

Han var nok ikke den første, men for mange danske socialdemokrater blev Olof Palme den vigtigste stemme mod USA’s krig i Vietnam dengang i slutningen af 1960’erne. Og dermed også et socialdemokratisk svar i et ungdomsoprør, hvor mange unge gik forbi det gamle arbejderparti og videre ud på venstrefløjen. Palme var den klare tale, og det fortsatte han med at være, da han blev statsminister i 1969 og uden at blinke kaldte det, der foregik i Vietnam, for »en form for tortur«.