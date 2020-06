Mumbai er blevet det nye Wuhan og et skræmmeeksempel for resten af verden

I en klage til bestyrelsen på fotoskolen Fatamorgana kritiserer 32 elever skoleleder Morten Bo for blandt andet at opføre sig grænseoverskridende over for eleverne. Tre elever har i år dette semester forladt skolen i protest over hans adfærd. Nu har bestyrelsen indkaldt de tre elever til et møde om sagen. Morten Bo skriver til Politiken, at han tager kritikken »dybt alvorligt«, men han vil ikke kommentere den før torsdagens bestyrelsesmøde.

