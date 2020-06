Anbefaling til EU-lande: Åbn de ydre grænser fra 1. juli Virksomheder og turisme kræver åbne EU-grænser, og det bør ske gradvis fra 1. juli, mener EU-Kommissionen.

Europas ydre grænser bør delvist og gradvist åbnes efter 30. juni, siger EU-Kommissionen i anbefalinger til de 26 Schengen-lande.

»Internationale rejser har stor betydning for turismen og for virksomheder - og for at familie og venner kan mødes«, siger EU's kommissær for indre anliggender, Ylva Johansson, i en skriftlig udtalelse torsdag.

EU-Kommissionen siger samtidig, at landene i grænsesamarbejdet Schengen skal hæve restriktioner ved de indre grænser fra 15. juni. Altså på mandag.

Kommissionen har - hidtil forgæves - forsøgt at få landene til at koordinere deres beslutninger om grænser. Det er nødvendigt, for at det indre marked fungerer efter hensigten.

Sådan vil EU-Kommissionen hæve indrejseforbud Restriktioner bør først ophæves med lande, hvis epidemilogiske situation er bedre eller svarer til EU-gennemsnittet, og hvor der er tilstrækkelig mulighed for at håndtere virusset.

Der bør forblive restriktioner for lande, som er i en værre situation end EU.

Det skal være muligt at genindføre rejserestriktioner for et land, hvis kriterierne ikke længere er opfyldt.

Det skal være muligt for et EU-land at nægte en rejsende fra et tredjeland indrejse, hvis vedkommende udgør en trussel mod folkesundheden - selv hvis rejsedestinationer er hævet for den rejsendes hjemland.

For de lande, hvor der fortsat vil være rejserestriktioner, ønsker EU-Kommissionen at udvide kategorierne for, hvem der kan rejse ind i EU. Det kan for eksempel omfatte internationale studerende.

EU-Kommissionen foreslår at ophæve rejserestriktioner for Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nord-Makedonien og Serbien fra 1. juli, fordi landenes epidemiologiske situation er ens eller bedre end EU's. Kilder: EU-Kommissionen Vis mere

EU-landene har heller ikke lyttet, når EU-Kommissionen har sagt, at de ikke må forskelsbehandle mellem egne statsborgere og andre EU-landes statsborgere ved grænserne.

Det hedder i anbefalingerne, at forbuddet mod ikke-nødvendige rejser til EU bør opretholdes til udgangen af juni. Det skyldes situationen med coronavirus.

EU's stats- og regeringschefer blev på et møde 17. marts enige om at indføre et midlertidigt forbud mod alle ikke-nødvendige rejser til EU. Den beslutning var begrundet med, at man ville bremse spredningen af coronavirus.

Få dage forinden havde USA's præsident, Donald Trump, meddelt et forbud mod rejser fra Europa til USA.

Bør ske koordineret og effektivt

EU-landene gik dog i strid med EU-Kommissionens ønske videre og lukkede også grænser internt i Schengen. Det gjorde også Danmark, som de seneste uger har iværksat en gradvis ophævelse af disse.

EU-Kommissionen mener ikke, at man er parat til at åbne grænserne mod alle tredjelande. En beslutning om at åbne grænser bør bero på faste 'principper og objektive kriterier'. Et af dem er sundhedssituationen.

Dog bør medlemslandene ifølge EU-Kommissionen for lande med fortsatte restriktioner udvide skaren af undtagelser til også at omfatte studerende fra tredjelande.

EU-Kommissionen lægger i anbefalingerne vægt på, at ophævelsen af restriktioner mod tredjelande bør ske koordineret og effektivt.

Derfor lægges der op til, at EU-landene bliver enige om, hvilke lande man vil åbne for fra 1. juli. Denne liste skal så løbende revideres.

Det foreslås, at grænsen åbnes til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Republikken Nordmakedonien og Serbien.

Samtidig anbefaler EU-Kommissionen, at landene synkroniserer deres beslutning om at genoptage behandling af visum.

22 EU-lande deltager fuldt ud i Schengen-samarbejdet. Fire andre lande - Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein - er også med i samarbejdet.

