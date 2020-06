Frygt for ny corona-bølge: Amerikanske aktier styrtdykker

Automatisk oplæsning

I USA har flere delstater meldt om stigende smittetryk efter at have begyndt en gradvis genåbning.

Det har udløst frygt for, at amerikanerne allerede står overfor en anden bølge af corona-virus. Frygten gav sig udslag på aktiebørsen på Wall Street, hvor Dow Jones-indekset faldt med over 5 procent.

Det er det største fald siden 16. marts, hvor nedlukning af den amerikanske økonomi sendte markedet i frit fald. De seneste uger har kurserne været stigende i troen på, at samfundet og økonomien gradvist kunne genåbnes.

Men torsdag kom så meldingen fra Texas om 2.504 nye coronasmittede – det største antal siden epidemien brød ud. Samtidig meldte Florida og Arizona også om stigninger og Californien havde det højeste antal indlagte siden 13. maj, skriver National Public Radio.

Omkring 113.000 mennesker er døde i USA efter at være blevet smittet med coronavirus. To millioner er testet positive.

Den amerikanske centralbank var onsdag med til at skabe dårlig stemning med en advarsel om, at coronakrisen går hårdt ud over økonomien og beskæftigelsen, og at der er længere end først antaget til fornyet vækst i den amerikanske økonomi.

Centralbankchefen Jerome Powell sagde på en pressekonference, at »det er en lang vej. Det kommer til at tage noget tid«.