Fremtrædende historiker: Derfor er dette øjeblik i Trumps præsidentperiode uden historiske fortilfælde

Blå bog

Jill Lepore

Født 1966. Prisbelønnet Harvard-historiker, forfatter og skribent for The New Yorker. Ifølge The New York Review of Books sin generations mest fremtrædende historiker.

Har udgivet 13 bøger, deriblandt nyklassikeren om USA’s historie ’These Truths, A History of the United States’.

Er aktuel med historiepodcasten ’The Last Archive’.

Hendes kommende bog, ’If Then: How the Simulmatics Corporation Invented the Future’, er et kritisk syn på techbranchen forankret i dens historiske ophav.

