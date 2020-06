Historisk splittelse: Regeringen tager til EU-forhandlinger uden støtte fra Venstre

Venstre bakkede ud. Så bakkede partiet op. Og bakkede ud. Men statsministeren er nu alligevel lykkedes med at få mandat til forhandle på vegne af Danmark, når hun rejser til EU-topmøde. Konservative leverede de sidste stemmer bag et flertal.

»BREAKING«, skrev Venstres udenrigsordfører, Jan. E. Jørgensen, da han for halvanden time siden tweetede, at Venstre alligevel havde besluttet at bakke op om et mandat til statsministeren, så hun kan tage til EU-topmøde med et flertal i ryggen og forhandle på vegne af Danmark.

Men nu er Venstre bakket ud igen.

Og dermed ender Mette Frederiksen (S) med at rejse til Bruxelles med et mandat, som Venstre helt utraditionelt ikke også står bag, når hun skal forhandle om syvårsbudget og den omstridte genopretningspakke på 750 milliarder euro.

Og det er breaking.

For selv om regeringen lige akkurat er lykkedes med at sikre et smalt flertal til sin EU-kurs med de konservative, de radikale og SF, så er det ekstraordinært, at Venstre ikke vil bakke op. Det har en række EU-positive partier en årtier lang tradition for gøre på tværs af skiftende regeringer.

De konservatives formand, Søren Pape Poulsen, fortæller til TV 2 News, hvorfor partiet har valgt at levere de afgørende stemmer.

»Det handler ikke om at redde regeringen, men om, at der skal være ro om dansk Europa-politik. Der er alt for mange danske arbejdspladser på spil«, siger han.

Ville have indrømmelse

Ritzau har fanget Jan E. Jørgensen på vej ud af mødet i Europa-udvalget, hvor det formelle mandat er blevet vedtaget uden om Venstre. Han forklarer, at hans parti havde ønsket, at regeringen ville finansiere de forventede stigende danske udgifter til EU-budgettet med midler fra det økonomiske råderum.

»Så havde vi sådan set været tilfredse. Men den indrømmelse ønskede regeringen ikke at komme med, og på den baggrund kan vi desværre ikke give regeringen mandat«, forklarer han til nyhedsbureauet.

BREAKING: Venstre er med på at give regeringen mandat med et lille, men vigtigt forbehold: pengene til stigende EU-bidrag skal tages af råderummet. På den måde vil der være sikkerhed for at finansieringen ikke sker gennem stigende skatter og afgifter. #dkpol #eu — Jan E. Jørgensen (@JanEJoergensen) June 16, 2020

SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, har tidligere på dagen erklæret det for »et brud på 30 års europapolitik« og »historisk og trist«, at Venstre – da partiet havde meldt ud, at man ikke bakkede op om et mandat, altså før Jan E. Jørgensen tweetede – ikke ville bakke op om mandatet til statsministeren.

Hun selv siger, at hun mener, at Venstre nu er »ved at skrive sig ud af et bredt, Europa-politisk samarbejde«.

»Det handler om, at dette her folketing i generationer og årtier har stået sammen i Europa-politikken. Der har vel i 30-40 år været en fast akse henover midten af partier, der har taget ansvar«, siger Mette Frederiksen, der lige nu svarer på spørgsmål i folketingssalen.

»Vi er for lille et land til at være splittede, og derfor står vi sammen«, lyder det fra statsministeren.