Fauci er blevet hele USA's læge: »Jeg kunne ikke fortsætte med at leve mit liv på den måde«

Anthony Fauci, direktør for National Institute of Allergy and Inectious Diseases, tror på, at der inden længe vil komme en vaccine mod coronavirus, men regner også med en genopblussen af smittetallene. I dette interview fortæller ’Amerikas læge’ om, hvordan det har været at lukke USA ned og samtidig lægge ører til Trumps lunefulde udtalelser.

En overgang kunne man ikke tænde for fjernsynet i USA uden at se den lille læge Anthony Fauci. »Vi stoler på Fauci«, er i kampen mod coronavirus blevet et slagord, som man ser på klistermærker og kaffekrus. Han er direktør for National Institute of Allergy and Inectious Diseases og har fået tilnavnet ’Amerikas læge’. Hans ansigt pryder alt fra T-shirts til doughnuts. Tusinder har underskrevet en opfordring til ugebladet People om at kåre ham til den meste sexede mand i verden. Han er blevet et fænomen og en folkehelt.