Lech Walesas gamle fagforening støtter nu Polens højrekonservative præsident

Uden for Polen er præsident Andrzej Duda mest kendt for sin dæmonisering af seksuelle minoriteters kamp for lige rettigheder, som han for nylig kaldte »endnu mere destruktiv« end kommunismen. Det er slemt i Polen. Han kritiseres også for ukritisk at blåstemple den højrekonservative regerings stadig strammere greb om domstolene og pressen og for at lefle for præsident Trump.