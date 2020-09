Nye økonomiske nøgletal bør glæde Trump og ryste Biden

Helt nye tal i denne uge tyder på solid fremgang for den amerikanske økonomi, og at fremgangen vil fortsætte i de kommende måneder op til valget 3. november, medmindre der sker en ny pludselig markant stigning i coronasmitten rundt om i USA.

Den stærke amerikanske økonomi og en rekordhøj beskæftigelse var ved indgangen til 2020 Trumps stærkeste trumf over for demokraterne i jagten på 4 år mere i Det Hvide Hus. Den trumf blæste coronakrisen og over 30 millioner tabte arbejdspladser på rekordtid præsidenten af hænde tidligere i år.

Over sommeren er økonomien dog begyndt at rette sig. Over 10 millioner jobs er genskabt, heraf godt 1,4 millioner i august ifølge helt nye tal. Og i meningsmålingerne, hvor Trump altså fortsat halter efter Biden, er netop spørgsmålet, hvem af de to kandidater der er bedst for amerikansk økonomi, et af de få områder, hvor vælgerne vurderer Trump på linje med eller bedre end Biden.