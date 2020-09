Nobelpristager hylder hviderussiske kvinder: Et frit Hviderusland er en kvinde

Jeg husker dengang, oppositionsledere under kommunisttiden i Polen blev lovet frihed fra fængsel og internering, hvis de valgte at emigrere.

Jeg bor i et land, der engang specialiserede sig i tvungen eksil. Så de hviderussiske myndigheders beslutning om at tvinge ulydige borgere ud af landet overrasker mig ikke. Jeg genkender denne metode og det unikke paradoks i den. Her får man et løfte om frihed, som i realiteten er lig med slaveri. Her er det beslutningen om at blive i et land, hvor man selv og ens kære trues med forfølgelse og gengældelsesaktioner, der bliver symbolet på ægte frihed.

I mit land, og mange lande i den tidligere østblok, var heltemod et område, som var forbeholdt mænd. Eller sådan står det i hvert fald skrevet i historiebøgerne.