Rasende flygtning på Lesbos: Hvad pokker foregår der i Europa? Hvorfor er der ingen, der gør noget?

Mange af migranterne ender på Lesbos eller en af de fire andre græske øer, der ligger tæt på Tyrkiet. Grækenland må tage sig af dem, mener de andre EU-lande, som betaler grækerne for at drive lejrene. Siden 2014 har Den Europæiske Union bidraget med 21 milliarder kroner til driften af de græske flygtningelejre. Ingen har tilsyneladende spurgt, hvad de penge er blevet brugt til. Tydeligvis ikke til at skabe menneskelige forhold i Moria-lejren.

Måske er det også lige meget nu, for natten til onsdag gik elendigheden op i røg. Så godt som hele lejren brændte ned til grunden.

»Moria er væk!«, råber en ung migrant efter fotografen og mig, da vi cykler hen ad vejen til lejren for at få et overblik over, hvor dens næsten 13.000 beboere nu befinder sig. Fyren afslutter råbet med en hysterisk latter. Endelig er det lortested futtet af.