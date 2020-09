Europabevægelsen om Hviderusland: »Det bør bekymre, at et land ikke overholder grundlæggende menneskerettigheder«

Weekendens protester i Hviderusland markerede den sjette uge med demonstrationer mod Aleksandr Lukasjenkos regime i træk. Flere hundrede tusinde mennesker har i halvanden måned trodset politiets voldelige håndtering af demonstrationerne og vist deres utilfredshed med det tvivlsomme valgresultat, som 9. august gav Lukasjenko yderligere fem år på magten.

Bevæbnet med vandkanoner, gummikugler og politistave har politiet ved søndagens demonstrationer intensiveret volden mod demonstranterne, som stadig ikke lader sig kue af den hårdhændede behandling. De svarer igen med kærlighedstegn, røde og hvide oppositionsflag og humoristiske, hånende kampråb. Alene søndagens demonstrationer resulterede i 774 anholdelser. Det skriver Reuters.

Spørgsmålet er, hvor længe demonstrationerne kan blive ved. Efteråret og vinteren står for døren, hvilket i Hviderusland betyder temperaturer under 20 minusgrader. Mange af demonstranterne har ikke råd til fortsat at strejke fra deres job. Samtidig risikerer de at blive smidt i fængsel og blive banket gul og blå.