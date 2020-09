Nyhedsanalyse: Netanyahu og arabiske sheiker lader som om, konflikten er slut

To spritnye fredsaftaler mellem Israel og arabiske stater bliver tirsdag underskrevet i Washington. Først er det Israel og De Forenede Arabiske Emirater. Dernæst Israel og Bahrain.

Landene vil fuldt ud normalisere deres forbindelser – diplomatisk og økonomisk – efter amerikansk mægling. De to arabiske lande har deltaget i flere boykotter af Israel. Det er slut.

Det er for Israel et gennembrud at få fred med de to rige, arabiske stater ved Den Persiske Golf. De har ikke været i krig. Men de to arabiske monarkier har tidligere afvist formelt at slutte fred med Israel, før israelerne når til forsoning med palæstinenserne og giver dem adgang til en selvstændig stat på Vestbredden og i Gaza med en hovedstad i det nu besatte Østjerusalem.