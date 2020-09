Flertal stemte for omstridt lov: Hvad har Boris Johnson gang i?

Underhuset stemte tirsdag Boris Johnsons omstridte lov igennem med 340 stemmer mod 256. Er den nu hjemme for Boris Johnson?

»Nej, ikke endnu. Godt nok fik Boris Johnson et komfortabelt flertal, da loven var til sidste afstemning i Underhuset tirsdag aften, men loven skal også igennem Overhuset, og det kan blive en sværere øvelse. Desuden vil loven formentlig blive udfordret juridisk, hvorfor den britiske højesteret kan ende med at tage stilling til den. Endelig har EU gjort klart, at man er ved at kigge på muligheden for at gå rettens vej for at ændre loven«.

Er det rigtigt, at Boris Johnson vil bryde loven?