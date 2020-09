Rygterne går før Ursula von der Leyens tale her til formiddag

Typisk Von der Leyen. Hun skal altid lige toppe det«.

Bemærkningen fra en erfaren iagttager af tysk politik faldt på en kaffebar i Bruxelles, da det var kommet frem, at et, meget belejligt, lækket notat fra EU-Kommissionen viste, at Ursula von der Leyen onsdag vil skrue op for EU’s klimaambitioner. For et år siden, da hun tiltrådte som kommissionsformand, lovede hun, at EU i 2030 ikke kun ville have reduceret drivhusgasserne med de hidtil lovede 40 procent, men med 50 procent. Og, som hun tilføjede dengang: »hvis ikke 55 procent«.

Nu siger Bruxelles-rygterne så, at det er 55 procent, Ursula von der Leyen vil sætte som mål, når hun onsdag morgen holder sin ’state of the union-tale’ som kommissionsformand. Eller som det hed i kaffebaren: